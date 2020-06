Kostenpflichtiger Inhalt: Black lives matter : Erneut demonstrieren Saarbrücker gegen Rassismus

Etwa 300 Teilnehmer kamen zu der Demonstration vor der Congresshalle in Saarbrücken. Foto: Sarah Tschanun

Saarbrücken In der Landeshauptstadt versammelten sich 300 Demonstranten. Sie solidarisierten sich mit US-amerikanischen Protesten gegen Diskriminierung und prangerten Missstände ich Deutschland an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sarah Tschanun

„Ich hatte wirklich Gänsehaut, so sehr hat es mich mitgenommen, als ich heute Morgen das Interview mit Daniel Mintsa in der Zeitung gelesen habe“. Mit diesen Worten eröffnete die Saarbrücker Bürgermeisterin Barbara Meyer-Gluche (Grüne) am Samstag, 13. Juni, ihre Rede vor zirka 300 Menschen an der Congresshalle. Das Haus Afrika hatte erneut dazu aufgerufen, gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren, nachdem bereits eine Woche zuvor 3000 Saarbrücker auf die Straße gegangen waren. Grund für die aktuell weltweit stattfindenden Demos ist der Tod des US-Amerikaners George Floyd, der Ende Mai von einem Polizisten brutal ermordet wurde. (wir berichteten)

Lesen Sie auch Keine Störungen : Vier Demos in Saarbrücken

Dass auch in Saarbrücken Rassisten leben, zeigte sich erst kürzlich, an dem gewaltsamen Angriff auf den 26-jährigen Studenten Daniel Mintsa aus Gabun. Er war in der vergangenen Woche rassistisch beschimpft und mit einem Messer angegriffen worden. So zeigten auf der heutigen Kundgebung viele Menschen ihre Solidarität zu dem jungen Mann, in dem sie seinen Namen auf Plakaten hochhielten. „Dass so etwas im kleinen Saarbrücken passieren kann, ist einfach schrecklich. Und zeigt, dass es überall Rassismus gibt, der bekämpft werden muss“, erklärte eine junge Frau in der Menschenmenge.

Daniel Mintsa hatte bereits letzten Samstag auf der Kundgebung gesprochen. Er ist mit seiner Erfahrung an die Öffentlichkeit gegangen, um für den Rassismus, den er auch im Alltag erfährt, zu sensibilisieren. Dennoch betonte er, dass ihm die Polizei hierzulande das Leben gerettet habe. Auch der Geschäftsführer des Saarländischen Integrationsrates, Mohamed Maiga machte deutlich: „Ich bin nicht bereit, einfach alle Polizisten über einen Kamm zu scheren.“ Nach der Demonstration am vergangenen Samstag waren einige der Teilnehmer auf dem Weg Richtung Innenstadt auf eine andere Demonstration vor der Europa-Galerie gestoßen. Hier hatten etwa 70 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert, was zu Auseinandersetzungen mit den Anti-Rassismus-Demonstranten geführt haben soll. „Hier musste die Polizei dazwischen gehen. Das führt dann leider auch immer wieder dazu, dass auch Polizisten angegriffen werden. Wir stehen dann ja zwangsläufig zwischen den beiden Seiten“, erklärt Eric Schweizer, der an diesem Samstag die Polizeieinsätze in Saarbrücken leitete. Die gesamte Wut, die ja nach Minneapolis auch nachvollziehbar sei, würde sich oft gegenüber der Polizei entladen, erzählt er weiter. Die Vorgänge in Minneapolis verurteile er aufs Schärfste.

Heute habe es keine Probleme gegeben, obwohl die Kundgebung gegen Rassismus nicht die einzige Veranstaltung war, die von der Polizei begleitet wurde. So hätten am Vormittag bereits 15 Piusbrüder am Staden gegen Abtreibungen demonstriert. Auch habe man im Vorfeld ein Einigungsgespräch zwischen dem Organisator Lamine Conté vom Haus Afrika und Adolf Loch, der die Demo gegen die Corona-Maßnahmen initiiert hatte, organisiert. So konnten sich beide darauf verständigen, an verschiedenen Orten zu demonstrieren, um ein Zusammentreffen der Teilnehmer zu verhindern. „Das hat sehr gut geklappt. Alle waren sehr kooperativ und der Tag heute ist ganz friedlich verlaufen“, zieht Schweizer Bilanz.

Etwa 300 Teilnehmer kamen zu der Demonstration vor der Congresshalle in Saarbrücken. Foto: Sarah Tschanun