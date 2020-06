Kostenpflichtiger Inhalt: Selbsthilfegruppen in der Coronakrise : Allein im Kampf gegen die Sucht?

Wird wegen Corona mehr Alkohol getrunken? Das befürchten viele Experten. Die Anonymen Alkoholiker im Regionalverband sehen die Sache entspannter: Alkoholismus entwickelt sich erst über Jahre. Obwohl sie sich nicht treffen dürfen, sehen sie durch Corona keine große Rückfallgefahr. Foto: picture alliance / dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Regionalverband Selbsthilfegruppen treffen sich aktuell nicht. Doch Anonyme Alkoholiker nehmen die Krise überraschend gelassen.

Name? Peter. Der ist natürlich falsch – schließlich heißen die Anonymen Alkoholiker (AA) nicht ohne Grund so. Ort? Irgendwo im Regionalverband Saarbrücken in einem Raum, den die Ortsgruppe normalerweise für ihre Treffen nutzt. Trocken seit? Peter nennt eine Zahl, aber Elfriede geht dazwischen. Auch sie ist Alkoholikerin, auch sie hat für das Interview einen anderen Namen gewählt.

„Wir sagen das so eigentlich nicht“, erklärt sie. Ziel der Selbsthilfe sei nicht, für immer trocken zu bleiben. „Für immer“ – das ist eine Zeitspanne, die der menschliche Verstand nicht fassen kann. 24 Stunden dagegen trocken bleiben, jeden Tag einzeln als Sieg sehen. . . das klingt machbar. Deshalb formulieren es die Anonymen Alkoholiker in ihren Treffen lieber so. Für diese Treffen, „Meetings“ genannt, sind die AA berühmt, sie bilden den Eckpfeiler ihres gesamten Konzepts. Inzwischen gibt es viele Gruppen zu allen möglichen Problemlagen, aber die Anonymen Alkoholiker kann man ohne weiteres als Mutter aller Selbsthilfegruppen bezeichnen.

Corona trifft trotzdem alle gleichermaßen: Versammlungen dieser Art sind seit Wochen verboten. Die Befürchtung, trockene Alkoholiker könnten ohne ihre Gruppe eine Rückfall erleiden, liegt nahe. Umso überraschender ist daher Peters und Elfriedes Haltung, die beide schon häufiger für die AA in der Region gesprochen haben. „Unser gemeinsames Wohlergehen sollte an erster Stelle stehen. Die Genesung des Einzelnen beruht auf der Einigkeit der AA“, zitiert Elfriede die erste der „12 Traditionen“, die seit Jahrzehnten die Organisation der AA regeln. Sie sind nicht zu verwechseln mit den „12 Schritten“, welche die Grundlage für den „spirituellen Weg“ bilden, den jedes AA-Mitglied beschreiten soll, um seine Sucht in den Griff zu bekommen.

Die Interpretation des Zitats ist für Elfriede eindeutig: Es könne in Zeiten einer Pandemie keine Treffen geben, wenn die Teilnehmer dadurch Gefahr laufen, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren. Gemeinsames Wohlergehen steht über der Befindlichkeit des Einzelnen – oder wie Elfriede es ausdrückt: „Prinzipien über Personen.“ Aber wenn doch jemand akut Hilfe braucht? „Wenn Sie sich die medizinische Seite von Alkoholismus ansehen“, erklärt Elfriede, „ist das ja keine Erkrankungen von Körper, Geist und Seele, die von heute auf morgen kommt. Das ist eine Entwicklung über zehn, 15 Jahre“. Und wer bereits seit zehn Jahren saufe, halte es auch noch drei Monate länger aus.

Ein Statement, das erstaunlich kaltschnäuzig klingt. In Wahrheit ist es wohl einfach nur pragmatisch. Letztendlich offenbart sich darin die größte Stärke von Selbsthilfegruppen wie den AA: Die Teilnehmer sind selbst betroffen. Sie kennen das Leid, das mit der Sucht einhergeht. Sie kennen aber auch alle Ausreden. Deshalb können sie es sich erlauben, Klartext zu reden, wo sich Sozialarbeiter und Therapeuten behutsam vortasten müssen.

Ein Hygienekonzept, wie es Geschäfte und Schulen ausarbeiten mussten, sei bei einer offenen Selbsthilfegruppe sowieso einfach nicht machbar. Man könne ja nicht davon ausgehen, dass ein Neuankömmling darüber Bescheid weiß. „Oder angenommen, man macht ein Meeting“, erklärt Elfriede, „wie viele kriegen wir sicher unter? Vielleicht zehn. Es kommen aber zwölf. Wen wollen Sie dann heimschicken?“ In der AA-Literatur stehe auch, dass halbe Sachen nichts nützen. Treffen unter diesen Umständen wären aber genau das.

Natürlich sei die aktuelle Situation für Neulinge schon ungünstig. Trotzdem: „Wir haben einen Spruch bei den AA: Wer uns finden will, der findet uns auch.“ Denn untätig sei man ja trotz Corona-Krise nicht: Alle Meetings fänden zurzeit online statt über das Videokonferenzsystem Zoom, das aktuell auch vielen Menschen im Homeoffice nutzen. „Online-Meetings gibt es bei den AA aber bereits seit 2002“, betont Elfriede – also schon lange, bevor das Internet seinen endgültigen Siegeszug antrat.

Zu jedem ist es aber noch nicht vorgedrungen. Elfriede ist Ende Sechzig, habe sich allerdings beruflich viel mit dem Internet befasst und daher keine Probleme. Für den nur wenige Jahre älteren Peter ist das alles aber Neuland. „Ich komme mit diesem Computer-Kram nicht klar“, gibt er fast beschämt zu: „Beim ersten Meeting habe ich eine halbe Stunde gebraucht, bis es endlich funktioniert hat. Mich darf aber niemand fragen, wie ich das geschafft habe.“ Viele AA-Mitglieder seien ähnlich unsicher mit der Technik, einige hätten auch tatsächlich noch keinen Internet-Anschluss.

Nicht nur in diesen Fällen sei es aber jederzeit möglich, auch per Telefon nach Hilfe zu fragen. Innerhalb der Ortsgruppen kenne man sich ja doch, habe Nummern ausgetauscht. Dazu gibt es die bundesweit einheitliche Kontaktnummer, die man anrufen kann. Wer schon länger bei den AA sei, habe seine eigenen Methoden entwickelt, um solche Situationen aushalten zu können.

Insgesamt stehen die beiden Sprecher der AA der Krise überraschend gelassen gegenüber. Aber das passt: Schließlich geht der Anfang eines Spruchs, der durch die Anonymen Alkoholiker berühmt wurde, so: „Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann.“ Das haben Peter und Elfriede verinnerlicht.

Und trotzdem: „Das Gegenüber fehlt“, sagt Peter. „Alle fragen mich ständig, wann es wieder losgeht mit den Treffen.“ Für manche, die sich nicht trauen, zu einem normalen Meeting zu kommen, können Online-Meetings eine echte Alternative sein. Peter und Elfriede sind sich aber einig: Das Zwischenmenschliche eines persönlichen Treffens werden sie niemals ersetzen können. Letztlich könne man daher nur abwarten, bis die Corona-Krise endlich überstanden ist, und dabei hoffentlich keinen Rückfall erleiden.

Wie lange ist Peter denn jetzt eigentlich trocken? Er überlegt. Und sagt schließlich: „Schreiben Sie: viele 24 Stunden.“