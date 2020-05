Riegelsberg 18 Jahre lang war die gelernte Groß- und Einzelhandelskauffrau Annerose Nill im Kulturamt der Gemeinde Riegelsberg.

„Music was my first love“, „RatHausmusik“, „RatHausgalerie am Nachmittag und für Kids“, „Wort-Art“, „Matinee hinterm Rathaus“ sind nur einige der Kulturreihen, die Annerose Nill mit ihrem Team und mit Künstlern vor Ort ins Leben gerufen hat. Wichtig war ihr, mit anderen Gemeinden und anderen Institutionen zusammenzuarbeiten.

Wirklich schief gegangen ist in all den Jahren nichts. „Ich hatte ja immer gehofft, dass einmal in der Zeitung stehen würde ‚Kunstraub in Riegelsberg‘, weil unsere Galerie ja tagsüber offen ist. Aber gottlob ist nie ein ausgestelltes Kunstwerk abhanden gekommen. Und gestorben ist während meiner Veranstaltungen auch keiner,“ sagt Annerose Nill augenzwinkernd. „Einmal hatte ein Zuschauer eine Herzattacke bei einem Konzert in der Riegelsberghalle. Doch dank der Rettungskräfte der benachbarten Feuerwehr verlief alles glimpflich. Blut und Wasser geschwitzt habe ich einmal, als zum Konzertbeginn der Künstler nicht da war. Ro Gebhardt wollte direkt von seinem USA-Urlaub zu uns kommen, doch sein Flieger hatte Verspätung. Er betrat wirklich auf die letzte Sekunde die Bühne. Veranstaltungen, die unter die Haut gingen, waren für mich z.B. die Zeitzeugengespräche mit Vertretern aus drei Generationen und sechs Nationen in Markusse Haus zum Thema Heimat. Dabei kam eine syrische Flüchtlingsfamilie zu Wort, die ihre Tochter Hanin genannt hatte, was auf Deutsch so viel wie Heimat heißt.“ Zu Tränen gerührt war die sonst so taff wirkende Kulturmanagerin, als sie mit der Lebenshilfe Püttlingen ein Ausstellung mit Werken von behinderten Mitmenschen organisierte. „Manuela Janke, eine der Ausstellerinnen nahm mich am Ende der Vernissage in den Arm und sagte: „Annerose, das haben wir gepackt.“ Mit Wehmut blickt die „Macherin“ auf ihre Arbeit zurück und mit Freude auf die jetzt neu gewonnene Zeit, die sie mit ihrer Familie und mit ganz vielen Kultur- und Naturerlebnissen ausfüllen will.