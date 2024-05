Serie zur Wahl der Regionalverbandsdirektorin Saar-Grünen-Kandidatin Anne Lahoda: „In allem, was wir tun, müssen wir nachhaltig denken“

„Mit Herz und Verstand“ will Anne Lahoda den Regionalverband führen, sollte sie die Wahl am 9. Juni gewinnen. „Ich bin Wirtschaftsprüferin und als solche gelte ich als kühl und kalkulierend“, sagt die 46-Jährige aus Güdingen angesprochen auf den Wahlslogan – den kurioserweise auch die Saarbrücker FDP für die Stadtratswahl gewählt hat. Anne Lahoda kann also rechnen. Aber ihr Herz schlägt nicht nur für Zahlen, sondern auch für grüne Politik. Und für ihren Mann und die zwei Söhne. Mit zwei Kindern gebe es immer etwas zu tun. Und weil sie sich gerne einmischt, ist sie unter anderem Schulelternsprecherin an der Güdinger Grundschule. Und Kreisvorsitzende der Grünen in Saarbrücken. Bei der Landtagswahl 2022 zog Lahoda um ein Haar für ihre Partei in den Landtag ein – es fehlten nur eine Handvoll Stimmen.