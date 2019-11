Saarbrücken : Anne Haug im Rathaus St. Johann

Saarbrücken Anne Haug (36) hat 2019 den Ironman-Triathlon auf Hawai gewonnen. Die Bayreutherin hat sich nun ins Goldene Buch der Stadt Saarbrücken eingetragen. Aber nicht als Gast, sondern als Sportlerin, die in Saarbrücken lebt und die Sportförderung in höchsten Tönen lobt.

Bei einem Empfang im Amtszimmer von Oberbürgermeister Uwe Conradt sprach sie gar von einem „Reha-Paradies“ und spielte damit auf eine in Saarbrücken auskurierte Verletzung an.

„Am Olympiastützpunkt wohne ich in einem Zimmer wenige Schritte vom Schwimmbad entfernt, ich habe kurze Wege und eine echte Trainingsenklave. Ich mag es, möglichst wenig abgelenkt zu sein. Das Haus der Athlethen in Saarbrücken bietet ideale Bedingungen. Die lernt man dann noch mehr zu schätzen, wenn man sich verletzt hat“, sagte Anne Haug zu Oberbürgermeister Uwe Conradt. Der gab die Anerkennung zurück. Haugs Umzug nach Saarbrücken sei eine „große Ehre für die Stadt.“ Seit 2013 lebt Anne Haug in Saarbrücken.