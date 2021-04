Auch im begnadeten Alter geistig da : Anna Nickola feiert 106. Geburtstag

Anna Nickola wird 106 Jahre alt. Foto: Wohnstift am Reppersberg Foto: Wohnstift am Reppersberg

Saarbrücken Anna Nickola, die zweitälteste Saarbrückerin, feiert diesen Samstag ihren 106. Geburtstag im Wohnstift am Reppersberg, berichtet die Stadtpressestelle.

Anna Nickola wurde am 24. April 1915 in Nordhorn in Niedersachsen geboren. Fünf Jahre lebte die Familie in Schüttorf, bis der Vater technischer Direktor der Spinnerei Karstadt in Bocholt wurde. Nach der mittleren Reife wurde Anna Nickola Sachbearbeiterin und später Chefsekretärin eines internationalen Autozulieferers.

1940 musste die Familie Bocholt verlassen, als die Nazis die Besitzer der Spinnerei zur Auswanderung in die USA zwangen. Zwar hatte der Vater ein Angebot, mit in die USA zu gehen, doch die Familie entschied sich anders. „So ging es nach Otterbach in die Pfalz, wo der Vater wieder die Leitung einer Spinnerei übernahm. In dieser Zeit lernte Anna Nickola ihren späteren Ehemann Richard kennen, ein geborener Sankt Ingberter. Nach der Hochzeit und der Geburt der Tochter zog die junge Familie in die Heimatstadt des Ehemannes und baute dort ihr Eigenheim“, heißt es in der Schilderung der Stadtpressestelle.