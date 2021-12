Keine einheitlichen Corona-Regeln der Kirchen im Regionalverband : Für die meisten Weihnachts-Gottesdienste muss man sich anmelden

Wegen Corona gibt es in diesem Jahr bei der Teilnahme an Weihnachts-Gottesdiensten im Regionalverband einiges zu beachten. Die Regeln sind zudem nicht einheitlich. Foto: Thomas Reinhardt

Saarbrücken Die evangelische Kirche im Saarland und das Bistum Trier bieten zahlreiche Weihnachts-Gottesdienste im Regionalverband Saarbrücken an. Wegen Corona gibt es in diesem Jahr bei der Teilnahme allerdings einiges zu beachten.

Die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden laden zu zahlreichen Weihnachtgottesdiensten im Regionalverband ein. Achtung: Es gibt keine einheitliche Regelung, was die Corona-Maßnahmen angeht. Deshalb gelten in den einzelnen Gemeinden unterschiedliche Hygiene-Konzepte und Zugangsvoraussetzungen. Für die meisten Gottesdienste muss man sich vorher anmelden.

Wie im vergangenen Jahr finden in Völklingen auf dem Parkplatz des Weltkulturerbes an Heiligabend wieder zwei ökumenische Weihnachtsgottesdienste im Autokino-Format statt: um 15:00 und um 17 Uhr. Die Messen zelebrieren Diakon Chris Storb, Gemeindereferentin Martina Scholer und Pfarrer Klaus Köhler. Auch in Sulzbach ein ökumenischer Gottesdienst im Freien angeboten: Sulzbach-Allerheiligen um 16:00 Uhr. Die Möglichkeit, an Heiligabend einen Kindergottesdienst im Freien zu feiern, gibt es um 15:00 in Neuweiler an der Waldwerkstatt der katholischen Kirche St. Hildegard.

Zahlreiche Gemeinden übertragen ihre Messen auch ins Internet. So gibt es etwa um 24:00 Uhr einen Livestream der katholischen Mitternachtsmette aus der Basilika St. Johann in Saarbrücken. Die Kirche am Lorenzberg (Schafbrücke) kündigt für 15:30 Uhr einen Online-Gottesdienst mit Krippenspiel an. Bei den genannten Terminen handelt es sich lediglich um eine Auswahl.

Die evangelischen Kirchengemeinden bieten an zahlreiche Möglichkeiten an, Gottesdienst zu feiern. Darunter Familien- und Kindergottesdienste. An Heiligabend findet in allen evangelischen Kirchengemeinden mindestens ein Gottesdienst, in der Regel jedoch mehrere statt. Die Hygienekonzepte sind überall unterschiedlich. „Es ist also sinnvoll, sich darüber zu informieren. Zu den meisten Gottesdiensten muss man sich auch im Vorfeld anmelden“, teil eine Sprecherin der evangelischen Landeskirche mit. Information zu den Terminen der evangelischen Weihnachtsgottesdiensten im Saarland einschließlich Hygienevorgaben und Anmeldeverfahren gibt es auf der Webseite www.evangelische-gottesdienste-saar.de oder bei den jeweiligen Gemeinden. Auf der Webseite wird an Weihnachten auch ein Video-Gottesdienst eingebunden.

Neben den traditionellen Hochamt und den Christmetten wird es auch Krippenfeiern, Familiengottesdienste und Kinderweihnachten geben. An Heiligabend findet in Malstatt-St. Josef um 20:00 Uhr außerdem eine englischsprachige Christmette statt. In Riegelsberg werden jeweils am 25. und 26.Dezember Eucharistiefeiern auch in polnischer Sprache angeboten.

Bei den Pfarreien und Pfarreigemeinschaften des Bistums Trier gibt es sowohl Gottesdienste ohne Zugangsbeschränkungen – dann aber mit Maskenpflicht und Abstandsgebot im geschlossenen Raum. Oder es gilt 2G (genesen oder vollständig geimpft - sowie Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können und ein entsprechendes ärztliches Attests vorlegen). Hier entfällt dann das Abstandsgebot, die Maskenpflicht bleibt aber bestehen. „Jede Pfarrei/Pfarreiengemeinschaft entscheidet selbst, welche der beiden Möglichkeiten sie anwenden möchte“, sagt eine Sprecherin des Bistums. Da die Kirche niemanden ausschließen wolle, bietet jede Pfarrei auch mindestens einen Sonn- und Feiertagsgottesdienst an, der nicht der 2G-Regel unterliegt. Genauere Infos und alle Termine gibt es im Pfarrbrief, telefonisch bei den Pfarrbüros oder auf den Homepages der Pfarreiengemeinschaften.