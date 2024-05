Es brauche nicht weniger Europa, sondern mehr Rehlinger fordert im ZDF-Moma mehr Beachtung für die Grenzregionen

Damit der Alltag in Europa besser funktioniert, sollte man nach Ansicht der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) mehr auf die Grenzregionen hören. „Weil hier, an diesen Stellen, da erlebt man das, was eben noch nicht zusammenpasst“, sagte Rehlinger am Freitag beim „ZDF-Morgenmagazin Moma“ vor Ort in Saarbrücken.