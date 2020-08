Kostenpflichtiger Inhalt: Früh übt sich, wer überleben will : „Ohne Helm dürfen sie hier nicht fahren“

Auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule in der Völklinger Gärtnerstraße bespricht Anke Boutter mit ihrer Tochter Emma die Verkehrsregeln. Foto: BeckerBredel

Polizeioberkommissarin Anke Boutter erklärt an der Jugendverkehrsschule in Völklingen, was auf der Straße lebenswichtig ist.