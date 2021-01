Sulzbacher Polizeibericht : Polizei sucht Zeugen eines Angriffs auf ein neunjähriges Mädchen in Dudweiler

Foto: dpa/Carsten Rehder

Dudweiler Ein Unbekannter attackierte am Donnerstag, 28. Januar, zwischen 15.40 und 16 Uhr vor dem Edeka-Markt in der Sulzbachtalstraße in Dudweiler ein neunjähriges Mädchen. Das teilte die Polizei mit. Nach eigenen Angaben wartete das Mädchen auf eine Freundin, die gerade einkaufen war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken