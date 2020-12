Täter entkommt mit Bargeld : Brutaler Raubüberfall auf Tabakladen

(Symbolfoto): Mit einem Messer hat ein Mann am Samstagabend laut Polizeiangaben die Angestellte eines Tabaksgeschäftes bedroht und anschließend Bargeld aus der Kasse gestohlen. Foto: picture-alliance/ dpa/Ingo Wagner

Nachdem der Täter eine Angestellte mit einem Messer bedroht hat, verletzte er diese beim Verlassen des Ladens mit Reizgas.

In Saarbrücken hat sich am Samstagabend ein Raubüberfall auf einen Tabakladen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat gegen 19 Uhr in der Metzer Straße.