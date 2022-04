Angelsportverein Sulzbach : Mit Räucherforelle die Saison eröffnet

Mit frisch geräucherten Forellen für Gäste startete der Angelsportverein Sulzbach (ASV) am Karfreitag in die neue Saison. Foto: Petra Pabst

Sulzbach Köstlicher kann eine Saisoneröffnung kaum sein: Mit frisch geräucherten Forellen startete der Angelsportverein Sulzbach (ASV) nach zweijähriger pandemiebedingter Auszeit wieder in die aktive Vereinsarbeit.

„Erst wird die Forelle entlang des Rückrats vom Nacken bis zur Schwanzflosse eingeschnitten und die obere Haut abgelöst. Anschließend lässt sich das butterzarte Filet ganz leicht mit dem Messer von den Gräten schieben.“ Axel Huppert, Sportwart beim ASV Sulzbach, zeigte, wie man die köstlichen, frisch geräucherten Fische isst, ohne dass einem die lästigen Gräten stören. „Guten Appetit!“ Das ließen sich die Gäste am Karfreitag nicht zweimal sagen und genossen das leckere Mahl bei schönstem Frühlingswetter vor dem Vereinsheim am Sulzbacher Fischweiher. Hier hatte der Angelsportverein Sulzbach (ASV) nach zweijähriger Durststrecke aufgrund der Pandemie endlich wieder seine Vereinssaison mit einer öffentlichen Veranstaltung begonnen. 200 Forellen waren vorab bestellt worden. Um die Mittagszeit gab es ordentlich Andrang an der Kasse. Acht Aktive waren bis um 15 Uhr gut beschäftigt, um alle Bestellungen an den Mann und an die Frau zu bringen.

„Um 3 Uhr in der Nacht haben wir gestartet. Etwa 70 bis 80 Forellen passen in den Räucherofen, sodass wir drei Durchgänge gemacht haben. Die vorher in Salzlake eingelegten Fische werden aufgespießt und in den mit frischem Buchenholz befeuerten Ofen gehängt. Dann dauert ein Räuchervorgang etwa zwei Stunden“, erklärte Günter Huppert, der erste Vorsitzende des Vereins, den Räuchervorgang. Die fertigen Köstlichkeiten wurden anschließend verpackt und noch warm an die Abholer ausgegeben. Aus dem ganzen Umkreis von Sulzbach bis hin zu einem Saarbrücker Campingplatz kamen die Besteller an die Fischerhütte nach Sulzbach, um sich ihre Fische abzuholen.

„Aber zum Angelsport gehört mehr als rausgehen und Fische fangen“, erklärt der Vereinschef. „Dazu gehört auch die Pflege des Gewässers und des Geländes, die Fischhege, Umweltschutz und Umweltbildung, Jugendarbeit, Fischereiaufsicht und vor allem: Geselligkeit. Das gemeinschaftliche Angeln und Zusammensein haben wir in den beiden letzten Jahren am meisten vermisst. Unser Vereinsheim war über mehrere Monate geschlossen. In dieser Situation hatten wir kaum Einnahmen.“ Was viele Vereine an den Rand ihrer Existenz gebracht hat, konnte der ASV, der aktuell 72 Mitglieder zwischen acht und 92 Jahre zählt, jedoch zum Glück überwinden. „Wir sind dem Bürgermeister und dem Stadtrat überaus dankbar für die Corona-Unterstützung. Das hat uns sehr durch die Krise geholfen.“ Nun soll es wieder aufwärts gehen mit dem Vereinsleben.