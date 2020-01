Feuerwerk : An Silvester gibt’s den Feinstaubrekord

Feinstaub ist ein Risikofaktor für viele Krankheiten. In der Silvesternacht werden in wenigen Stunden etwa soviel Mikrogramm dieses Schadstoffs ausgestoßen wie durch den gesamten Straßenverkehr in Deutschland in zwei Monaten. Foto: dpa/Paul Zinken

Saarbrücken Belastung in Saarbrücken durch den gefährlichen Schadstoff steigt in der letzten Nacht des Jahres explosionsartig.

Es ist inzwischen zu einer ungeliebten Neujahrstradition geworden: Nachdem die letzte Rakete verschossen und der letzte Silvester-Böller gezündet wurde, schlägt das Umweltbundesamt Alarm. Die Schadstoffbelastung in der Luft überschreitet zum Jahreswechsel in den meisten deutschen Großstädten die als unbedenklich geltenden Grenzwerte. Das belegen auch die Zahlen, die in Saarbrücken an unterschiedlichen Messstationen erhoben werden und auf der Website des Umweltbundesamts öffentlich einsehbar sind.

Den größten Negativ-Faktor für die Luftqualität stellt dabei neben Stickstoffdioxid (NO 2 ) und Ozon der Feinstaub dar. Die traditionelle Silvesterknallerei hat auf die Konzentration von NO 2 und Ozon keine größeren Auswirkungen – wohl aber auf Feinstaub. Dieser Schadstoff begünstigt laut führenden Experten diverse Lungenkrankheiten vom Asthma bis zum Lungenkrebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Laut Ärztezeitung gehen pro Jahr mindestens 430 000 Todesfälle auf Feinstaub zurück.

Die Konzentration stieg an der Messstation Saarbrücken-Verkehr gelegen an der Mainzer Straße/Ecke Paul-Marien-Straße schon Tage vor dem Jahreswechsel (siehe Grafik). In der Silvesternacht wurde dann der Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten – ab hier spricht das Umweltbundesamt offiziell von „schlechter Luftqualität“. Der Spitzenwert wurde erst in der darauffolgenden Nacht mit 90 Mikrogramm erreicht.

Grund für diese verzögerte Spitze ist ein Anreichern der Schadstoffe in den unteren Atmosphäreschichten, falls nicht kräftige Winde dafür sorgen, dass sich der Feinstaub schneller über ein größeres Gebiet verteilt. Damit war die Feinstaubbelastung zu Neujahr bis zu zehnmal höher als normal.

Die Daten an der Messstation Saarbrücken-Burbach ergeben ähnlich hohe Werte, wobei dort ein deutlicher Anstieg der Feinstaubbelastung erst kurz vor Mitternacht am 31. Dezember zu messen war. An der Messstation Saarbrücken-City war der Höchstwert allerdings schon bei 48 Mikrogramm erreicht. Damit wurde die Grenze zur „schlechten Luftqualität“ knapp verfehlt. An der letzten Saarbrücker Messstation auf dem Eschberg werden keine Feinstaubwerte gemessen.

Die negativen Auswirkungen auf die Luftqualität waren Ende des Jahres Teil der Debatte um ein Verbot privater Feuerwerke (die SZ berichtete). Laut Angaben des Umweltbundesamts gelangen jährlich rund 4200 Tonnen Feinstaub durch das Abbrennen von Feuerwerk in die Luft. Das entspricht zwei Prozent der gesamten Feinstaubmenge, die jährlich in Deutschland entsteht – ungefähr so viel wie in zwei Monaten Straßenverkehr. Der Ruß im Feinstaub ist zudem klimaschädlich.

Feinstaubbelastung_in_Saarbruecken. Foto: SZ/Steffen, Michael