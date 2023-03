Großer Feuerwehreinsatz in Saarbrücken Bürocontainer an der Saar-Uni fangen Feuer – Lage mittlerweile unter Kontrolle

Mehrere Bürocontainer sind an der Universität des Saarlandes in Brand geraten. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Saarbrücken auf Anfrage der SZ mitteilt, sind dort am heutigen Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr „eine größere Anzahl an Containern durch Brand in Mitleidenschaft gezogen worden“.