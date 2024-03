Amtseinführung von katholischer Pfarrerin Dr. Ruth Tuschling in Saarbrücken Sie sorgt für eine kleine Sensation

Kirchengemeinschaft bedeute, wie sie erklärt, Anerkennung der Sakramente, Austauschbarkeit der Ämter, Austauschbarkeit der Geistlichen. „Organisatorisch gesehen sind es unterschiedliche Kirchen, sie haben auch andere Schwerpunkte, aber inhaltlich sind sie ziemlich deckungsgleich“. Tuschling hat diese volle Kirchengemeinschaft wohl wie kaum eine zweite Person gelebt. „Ich habe familiäre Wurzeln in England, ich bin halb Deutsche, halb Engländerin, ich bin teils in Deutschland, teils in England aufgewachsen“, sagt sie zur Erklärung zunächst vorab. Studiert hat sie zuerst in Deutschland, in Freiburg im Breisgau, und zwar klassische Altphilologie, Latein und Griechisch, um damit einmal Lehrerin zu werden. In dieser Zeit, also in ihren Zwanzigern, sei aber auch ihr religiöses Interesse gewachsen, erzählt sie. Sie besuchte in Freiburg sowohl die Gottesdienste der anglikanischen wie auch der alt-katholischen Gemeinde, die sich das Kirchengebäude teilten. Der alt-katholische Priester hätte sie am liebsten gleich fürs alt-katholische Priesterseminar gewinnen wollen, doch Tuschling entschied sich fürs anglikanische Priesterseminar Cambridge. In England habe sie dann fast ihre gesamte Berufslaufbahn verbracht, zuletzt in Porthmouth, wo sie als hauptamtliche Diezösanbeauftragte für Spiritualiät vor allem in der Erwachsenenbildung tätig gewesen sei. Aus familiären Gründen hat es sie dann zurück nach Deutschland gezogen, weil die letzten Verwandten aus England verschwunden waren. Hier kam sie 2020 nach Berlin. Sie habe nicht sofort die Leitung einer Gemeinde übernehmen wollen, sagt Tuschling, weil sie sich doch gar nicht mehr so gut auskannte mit den alt-katholischen Gegebenheiten, etwa den Liedern des Gesangbuchs. Als dann im Vorjahr aber die Pfarrstelle in Saarbrücken vakant und ausgeschrieben wurde, fühlte sie sich reif. Im Oktober hielt sie hier in der Friedenskirche ihren „Bewerbungsgottesdienst“, die Eucharistie mit Predigt und Frage-Antwort-Stunde gegenüber der Gemeinde. Bei der kam die Priesterin offenbar gut an.