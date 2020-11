Amaneh Golnaz Abedian arbeitet im Krankenhaus in Sulzbach : Pflegerin erhält Marta-Drumm-Medaille

Amaneh Golnaz Abedian arbeitet im Krankenhaus in Sulzbach

Sulzbach Zum ersten Mal ist jetzt die Marta-Drumm-Medaile verliehen worden. Preisträgerin ist Amaneh Golnaz Abedian. Die Gesundheits- und Krankenpflegerin arbeitet im Knappschaftskrankenhaus Sulzbach und wurde für ihr Engagement für mehr Rechte von Pflegekräften ausgezeichnet.

Amaneh Golnaz Abedian wurde 1968 im Iran geboren. Schon früh engagierte sie sich im Iran politisch in der Opposition, wie die Initiatoren der Auszeichnung mitteilen. Mit 19 Jahren war Abedian gezwungen, ihre Heimatstadt zu verlassen und in den Untergrund abzutauchen. Mit 20 Jahren flüchtete sie mit ihrem Kind aus dem Iran. Nach einer langen Reise durch verschiedene Länder konnte sie 1991 in Deutschland einreisen, ihr Asylantrag wurde bewilligt. Mittlerweile ist sie deutsche Staatsbürgerin.