Am Wochenende öffneten in Saarbrücken erstmals seit rund drei Monaten wieder Clubs und Diskotheken : „Wir machen einfach das beste aus der Situation“

Im Saarbrücker „Apartement“ wurde am Wochenende wieder ausgelassenen gefeiert. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Erstmals nach rund drei Monaten hatten die Clubs und Diskotheken in Saarbrücken am Wochenende wieder geöffnet. Der Andrang war noch verhalten, die Gäste bedrückte der Krieg in der Ukraine. Feiern aber wollten sie trotzdem.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von BeckerBredel

Die Diskotheken der Landeshauptstadt öffneten am Wochenende nach coronabedingter Schließung wieder und boten den Partygängern erstmals nach drei Monaten wieder nächtliche Unterhaltung. „Das hatten wir lange herbeigesehnt", sagt Alexander Cron, Betreiber der Diskothek „Apartment“, dem ehemaligen „Club No 1“ an der Ecke Dudweiler Straße und Bahnhofstraße. In der Corona-Krise hatte er unter anderem eine mangelnde Unterstützung der Landesregierung öffentlich beklagt. Zu dem Zeitpunkt war der Krieg in der Ukraine noch nicht ausgebrochen. Aber jetzt, wo Russland sein Nachbarland überfallen hat, der Karneval abgesagt wurde und kaum jemandem zum Feiern zumute ist, öffnen die Nachtclubs wieder. „Natürlich ist das keine schöne Situation. Das dämpft auch die Stimmung. Aber die gesamte Gastronomie hat geöffnet. Kein Restaurant hat wegen des Krieges geschlossen, es gibt da auch gar keine Signale aus der Branche. Wir Saarbrücker Clubs sind uns einig, wir öffnen“, sagte Cron der SZ. Drei Wochen Vorlauf hätten genügt, das Personal zu akquirieren und den Warenbestand auf Vordermann zu bringen. Jetzt warte man ab, wie sich die kommenden Wochenenden entwickeln.

Dass die Branche nach langem Stillstand die Einnahmen zum Überleben braucht, daraus macht Cron kein Geheimnis. „Dass ein Teil der Gäste einen Test vorlegen muss, der nicht älter als sechs Stunden ist, das macht es diesem Kundenkreis schwer. Aber wir werden sehen.“ Die Nachfrage der Clubber sei extrem schwer einzuschätzen, trotzdem sei die Zahl der Besucher verhältnismäßig gut. „Am Freitag waren etwa 450 Gäste hier. Das war schon mal ein guter Anfang“, betonte Cron am Samstag.

Vor allem das junge Publikum ziehe es in die Clubs. „Mit Erlaubnis der Eltern darf man bei uns ja schon ab 16 Jahren feiern, das nutzen natürlich einige. Sonst liegt das Durchschnittsalter zwischen 18 und 25“, sagt der Betreiber.

Auch Lilly Stang und Eleonora Musso gehören zu den jungen Erwachsenen, die mit ihren Freunden nach zwei Jahren Corona zum ersten Mal feiern gehen. „Wir nutzen die Chance jetzt und genießen die Normalität. Natürlich ist die Situation in der Ukraine auch beim Feiern immer im Hinterkopf, aber daran kann man leider nichts ändern, auch wenn wir jetzt auf den Clubbesuch verzichten würden“, erklären die beiden Besucherinnen.

Auch die „Garage“ konnte am Wochenende wieder die Tore öffnen. Betriebsleiter Kevin Michel resümiert: „Der Ansturm ist im Vergleich zur letzten Wiedereröffnung verhalten, aber trotzdem nicht schlecht. Wir sind einfach froh, wieder öffnen zu können.“ Für den vergleichsweise geringen Ansturm nennt Michel hauptsächlich zwei Gründe: „Zum einen drückt der Ukrainekrieg natürlich auf die Stimmung, zum anderen haben die Leute in der Zwischenzeit das Feiern in der Disko durch Kneipenbesuche ersetzt und sich daran gewöhnt. Die Kneipenkultur hat einen echten Boom erfahren, und ich glaube die Menschen sind aktuell noch eher dort zu finden.“ Auch das Publikum selbst sei an diesem ersten geöffneten Wochenende anders, berichtet Michels. „Normalerweise ist unser Publikum älter, dieses Mal kommen vor allem die jungen Gäste zum Feiern.“

Die Gäste genießen die Musik und die Möglichkeit, wieder tanzen zu können, so wie Danny Meyer. „Ich habe den Vibe der jungen, partywütigen Menschen wirklich vermisst“, erzählt der 24-Jährige. Deshalb werde er auch die kommenden Wochenenden in den Clubs verbringen, auch wenn die Geschehnisse in der Ukraine durchaus die Stimmung trübten. „Die Ukraine-Situation steckt einem wirklich in den Knochen, aber nach zwei Jahren Corona tut auch das unbeschwerte Feiern wieder verdammt gut“, erklärt der Saarbrücker.

Tobias Kappel sieht das ähnlich: „Es wäre beides falsch, sowohl feiern als auch nicht feiern. Deswegen machen wir einfach das beste aus der Situation und genießen die Normalität.“ Er und seine Freunde haben vor allem das Tanzen vermisst, denn das habe insbesondere an Fasching gefehlt. „Wir waren auch bei der Wiedereröffnung im Herbst 2021 dabei und sind auch jetzt wieder voll motiviert durchzustarten“, sagt der 27-Jährige aus Roden.