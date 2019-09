Heimatkunde : Blick von Saarbrücken bis zu den Vogesen

Saarbrücken Am Tag des offenen Denkmals gab’s auch Infos über die Geschichte des Schwarzenbergturmes.

Am 27. Juni 1930 erfolgte die Grundsteinlegung für den Schwarzenbergturm. Den 46 Meter hohen Turm aus Eisenbeton zog die am Kieselhumes ansässige Baufirma für „Eisenbeton und neuzeitlichen Straßenbau“ Heinrich Lenhard in nur sechs Wochen hoch. Zum Einsatz kam die damals noch junge Technik der „Gießmastanlage“: An einer Art Kran wird der flüssige Beton hochgehievt und wie aus einem langen Gießkannenhals in die Verschalung gefüllt.