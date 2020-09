Das Gesundheitsamt teilt mit : Schulklasse aus Völklingen muss in Quarantäne

Regionalverband Eine Schulklasse der Marie-Curie-Schule (BBZ) in Völklingen muss nach einem Corona-Fall in Quarantäne. Die Zahl der Neuinfektionen im Regionalverband ist leicht gestiegen.

Einen neuen Coronafall registrierte das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) am Sonntag, 27. September, bis 17 Uhr. Gleichzeitig durften am Sonntag vier Personen ihre Quarantäne beenden. Daher galten am Sonntagabend noch 16 Menschen im RV als coronainfiziert. 10 davon leben in Saarbrücken, zwei in Riegelsberg sowie je einer in Völklingen, Heusweiler, Sulzbach und Quierschied. Weiter meldete der RV, dass am Berufsbildungszentrum (BBZ) Völklingen wegen eines Coronafalles insgesamt 25 Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrkaft in Quarantäne müssen. Das Gesundheitsamt habe sie alle bereits am Sonntag informiert. Für die übrigen Klassen am BBZ Völklingen gehe der Unterricht weiter. Außerdem teilte der RV mit, dass alle Corona-Tests an der Kita in Heusweiler-Wahlschied negativ ausgefallen sind. Trotzdem bleibe die Kita bis zum 6. Oktober geschlossen.