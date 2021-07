Schiffsbergung in Saabrücken : Bergung des Schwimmschiffs steht kurz bevor

Noch laufen die Pumpen nur testweise, um abschätzen zu können, wo noch Leckagen im Rumpf sind. Am Mittwoch soll das Schwimmschiff an der Berliner Promenade wohl gehoben werden. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Bergung des Schwimmschiffs an der Berliner Promenade in Saarbrücken ist diese Woche ein gutes Stück vorangekommen. Mehrere leistungsstarke Pumpen wurden am Dienstagvormittag im Inneren des Schiffes platziert und eingeschaltet.

„Bei diesem Test sehen wir und unsere Taucher, wo noch Wasser in die Vaterland nachströmt. Und da gibt es so einige undichte Stellen, an denen wir jetzt nacharbeiten“, erklärt der Bergungsexperte Karl-Heinz Vitt. Vor allem sind das Durchgänge für Rohre oder Anschlüsse, die früher über Wasser angebracht waren und nun unter Wasser liegen. „Kleine runde Öffnungen verschließen wir dann mit gespitzten Holzpfählen, andere mit Holzplatten. Insgesamt haben wir schon 160 Quadratmeter Holzplatten von außen an das Schiff geschraubt“, so der Bergungsfachmann.

Als Vitt die Pumpen anschaltet, kommt literweise rabenschwarzes Wasser aus dem Rumpf. Es stinkt im weiten Umkreis nach Fäulnis. „Das würde man nicht denken“, sagt er und verweist auf die schon fortgeschrittene Zersetzung des Inventars in der ehemaligen Shishabar. Seit Wochen liegen Holztische und Holzstühle nun schon im Saarwasser. Alles fault und lässt jetzt schon erahnen, dass man vom Mobilar im Schiffsinneren wohl nichts mehr wird gebrauchen können.

Nebenan im Einsatzboot der Wasserschutzpolizei findet eine Besprechung statt. Die Experten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes machen sich Gedanken über die derzeitige Starkregensituation und die steigenden Pegel. „Es kann sein, dass die Pegel steigen und das Wasser dann von oben in die Vaterland nachläuft, dann haben wir eine Zwangspause“, heißt es am Bergungsort, wo die Arbeiten aber im strömenden Regen weitergehen, obwohl die Pumpen mit Starkstrom vom Ufer aus bedient werden.

Die Arbeiter wissen aber, wie man auch bei feuchtem Wetter mit Strom arbeitet und haben entsprechend Erfahrung darin. „Die ersten Pumpversuche dienen rein dem Aufspüren weiterer Lecks“, erläutert Vitt und rechnet mit einer Hebung des Schiffs am Mittwoch, sofern es die Hochwasserwelle zulässt.

Am Dienstag waren auch noch keine Hebekissen montiert. Dazu müssten die Taucher unter dem Rumpf noch die Stahlketten hindurchziehen. Es ist also weiterhin Handarbeit gefragt, wobei auch die Strömung der Saar durch die Niederschläge ansteigt. Bislang konnten die Taucher aber am Dienstag weiterarbeiten.

Jedes Kissen fasst fünf Kubikmeter Luft, die Ketten halten die „Vaterland“, die Kissen geben den Auftrieb. „Die Vaterland hat die Besonderheit, keinen echten Schiffsrumpf zu haben. Sie liegt erst stabil im Wasser, wenn sie völlig ausgepumpt ist“, so Spezialist Vitt. Normalerweise nutzt man Kräne zum Heben eines Schiffs. Doch an der Berliner Promenade sei der Kraneinsatz nicht einfach, so Vitt. Sein Unternehmen hat aber schon viele Schiffe mit der Auftriebstechnik geborgen.