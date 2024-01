Scharfe Angriffe auch gegen Bundesregierung Am Holocaust-Gedenktag – Palästinenser demonstrieren in Saarbrücken gegen Israel

Hintergrund: Die als terroristisch eingestufte Hamas hatte am 7. Oktober von Gaza aus einen verheerenden Überfall auf Israel verübt, bei dem Angreifer an die 1200 Menschen töteten. Weitere 240 Opfer wurden in den Gazastreifen verschleppt. Als Reaktion darauf startete das israelische Militär einen Gegenschlag auf den von Palästinensern bewohnten Gazastreifen. Dieser hält bis heute an. Kritiker werfen Tel Aviv dabei vor, keine Rücksicht auf die Zivilbevölkerung zu nehmen. Im Gegenzug gehen Befürworter der Militärschläge davon aus, dass Hamas Palästinenser als lebend Schutzschilde zu Propaganda-Zwecken einsetzt.