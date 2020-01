Saarhundert : Auf dem Weg in ein neues Saarhundert

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) würdigt bei der Feierstunde in der Saarbrücker Congresshalle vor rund 1900 Gästen die Geschichte des Landes und ihrer Menschen. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Am Freitag hat die Staatskanzlei des Saarlandes den 100. Geburtstag des Landes gefeiert. Bei der Feierstunde und dem anschließenden Neujahrsempfang ging es aber nicht nur um die Geschichte des Landes, auch seine Zukunft stand im Fokus.

100 Jahre. Ein ganzes Jahrhundert. So alt ist das Saarland seit Freitag. Daher hat die Staatskanzlei in die Saarbrücker Congresshalle eingeladen. Zur Feierstunde, zu „Saarhundert“; eine Stunde zu Ehren des Jahrhunderts. Danach das Geburstags-Fest auf dem Neujahrsempfang des Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) im Foyer der Halle. Eine Party gemeinsam mit Ehrenamtlern, die sich für die Landes- und Heimatgeschichte engagieren. Die hat die Staatskanzlei dieses Jahr auf die Gästeliste schreiben lassen.

Hans begrüßt die rund 1900 Geladenen am Freitag zunächst zur Feierstunde. Darunter auch Außenminister Heiko Maas (SPD). Und den Freiburger Historiker Jörn Leonhard. Beide sollten neben Hans reden. So erklärt der Professor den Gästen, warum das Saarland ausgerechnet am 10. Januar 1920 auf die Welt gekommen ist. Titel seines Vortrages: „Der lange Schatten des überforderten Friedens: die Begründung des Saargebiets 1920.“ Er referiert über den Versailler Vertrag, der am 10. Januar 1920 in Kraft tritt. Und der dem Saarland damals Grenzen gibt, die den heutigen ähneln. Dieser Vertrag macht das Saargebiet erstmals zu einem politischen Gebilde, zu einem Lebensraum für Menschen, die sich, je länger sie ihren Sonderstatus haben, als Einheit fühlen: als Saarländer.

Foto: BeckerBredel 31 Bilder Neujahrsempfang des Ministerpräsidenten in Saarbrücken.

Info Veranstaltungen zum Geburtstag: Am 10. Januar 2020 jährt sich zum hundertsten Mal das Inkrafttreten des Versailler Vertrages. Ein wichtiger Tag für das Saarland. Schließlich legte dieser Vertrag erstmals die Grenzen des Saargebiets als eigenständiges Land fest. Damit ist er die „Geburtsurkunde“ des Landes. Den 100. Geburtstag feiert die saarländische Staatskanzlei entsprechend. Unter dem Titel „Saarhundert“ bietet sie 2020 zahlreiche Informationsangebote und -veranstaltungen rund um die saarländische Geschichte. Das Angebot finden Sie unter saarland.de/saarhundert

Saarländer, die damals mit den Franzosen nicht so einverstanden sind. Sie wehren sich gegen ihren Sonderstatus, gegen die französische Grubenverwaltung, gegen die Regierungskommission des Völkerbundes. Sie wollen zurück nach Deutschland. „War das Saargebiet von 1920 noch ein Kind der deutsch-französischen Feindschaft, so ist das Saarland, wie es heute besteht, ein Kind der Aussöhnung“, sollte Tobias Hans in der Congresshalle sagen.

Wie der Professor skizziert auch Hans in seiner Rede die Saargeschichte: Das Saargebiet, 1935 wieder zurück nach Deutschland; der Zweite Weltkrieg, der Wechsel in den französischen Wirtschaftsraum, am 23. Oktober 1955 die Volksbefragung, 1957 die Eingliederung in die Bundesrepublik. 1959 die DM als Währung. „Das wechselhafte Schicksal hat hier im Grenzraum einen ganz besonderen Menschenschlag geformt“, stellt Hans fest: „Da ist der besondere Zusammenhalt untereinander, laut einer Bertelsmann-Studie der stärkste in ganz Deutschland.“ Die Bergbaukrise der 1960er, die Stahlkrisen. „Kohle und Stahl waren ein Segen – nicht nur für unsere Region“, blickt Hans zurück. Sie hätten „das Wirtschaftswunder der Bundesrepublik Deutschland überhaupt erst möglich gemacht.“

Die Montanindustrie hat das Saarland aber auch immer wieder zu Strukturwandeln gezwungen. Wobei jetzt wieder einer anzustehen scheint: Stahl- und Autoindustrie stehen vor großen Umbrüchen. Und beide sind Job- und Umsatzgaranten im Saarland. Hans ist zuversichtlich, denn die Geschichte des Landes sei eine Erzählung „des permanenten strukturellen Wandels“. Und: „Keine Region in Europa, die sich so oft wandeln, die sich so oft umorientieren musste. Und immer haben wir es irgendwie geschafft. Wir haben es oft genug gezeigt: Wir können den Wandel.“ Er erzählt von den Investitionen und Stärken des Saarlandes. Von der guten Forschungslandschaft, der exzellenten Informatik, der IT-Branche, dem starken Mittelstand, dem Handwerk: „Wir setzen alles daran, uns an die Spitze des Fortschritts zu setzen und unsere Saarwirtschaft auf diese Art zukunfts- und wettbewerbsfähig zu machen“, sagt Hans. Und: „Wir stellen heute schon die Weichen für den modernsten Industriestandort von morgen.“

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagt in seiner Rede: Das Saarland hat Europa in seiner DNA. Foto: BeckerBredel