Saarbrücker Handel lädt ein : Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt

Saarbrücken Nach dem Fest gibt es schon die erste Extra-Gelegenheit, entspannt in Saarbrücken einzukaufen.

(red) Der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres ist bereits am 5. Januar. Von 13 bis 18 Uhr warten an diesem Tag jede Menge Angebote in den Geschäften der Saarbrücker City. Gleich nach den Feiertagen lädt die Innenstadt zum Einkaufsbummel außerhalb der üblichen Öffnungszeiten und der Werktagshektik ein. Das ist eine gute Gelegenheit, die Gutscheine vom Fest einzulösen wie etwa die „Saarbrücker Kohle“. Dieser City-Geschenkgutschein war gerade zu Weihnachten ein beliebtes Geschenk, das anschließend den Weg zurück in die Saarbrücker Geschäfte und Restaurants findet. Gerade der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres, der sogenannte „Tauschsonntag“, ist dafür bekannt, dass City-Besucher unpassende Geschenke gegen ein Produkt eigener Wahl eintauschen. Auch für Schnäppchenjäger ist der erste Sonntag im Jahr 2020 attaktiv, denn viele Geschäfte haben bereits die Preise für die Winterware gesenkt. Das macht es möglich, hochwertige Produkte günstig zu erwerben. Passend zum Einkaufsbummel nach Neujahr können am Sonntag bis zu fünf Personen den gesamten Tag mit Bus und Saarbahn zum Preis für eine Person fahren. Mit dem „Eventticket“ der Saarbahn erreichen Fahrgäste die Saarbrücker Innenstadt bequem und günstig.