K : Zum Ersten, zum Zweiten, zum Helfen: Auktion für die Aidshilfe

Saarbrücken Am 3. Oktober kommen Werke saarländischer Kunstschaffender für einen guten Zweck unter den Hammer. Ab 13. September ist Besichtigung im Internet.

(red) Die Aidshilfe Saar, ein eingetragener Verein, lädt für Sonntag, 3. Oktober, um 14 Uhr zu ihrer 23. Kunstauktion ein. Schauplatz dieser Benefiz-Versteigerung ist die Stadtwerke-Lounge im Haus der Zukunft, Richard-Wagner-Straße 14-16, in Saarbrücken. Auf die Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln wird geachtet, wie die Veranstalter betonen.

Mit dem Erlös wird die Arbeit der Aidshilfe im Saarland unterstützt. „Im letzten Jahr kamen bei der Kunstauktion trotz erschwerter Bedingungen in Zeiten einer Pandemie über 6000 Euro zusammen“, sagt sich Frank Kreutzer, Geschäftsführer der Aidshilfe Saar. „Allerdings muss die Aidshilfe Saar in diesem Jahr auch mehr als 35 000 Euro an Eigenmitteln aufbringen, um ihre verschiedenen Projekte und Angebote zu finanzieren. Dazu leistet die Kunstauktion einen wichtigen Beitrag“, fügt Kreutzer hinzu.