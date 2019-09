Scheune Neuhaus : Kinderfest im Saarbrücker Urwald

Saarbrücken Der Urwald bei Saarbrücken ist spannend. Ein großes Fest soll das zeigen.

Die Scheune Neuhaus und ihre Umgebung sind am Sonntag, 22. September, Schauplätze des Herbst- und Kinderfestes im Urwald vor den Toren der Stadt. Veranstalter sind das Netzwerk Urwald, der Saar-Forst Landesbetrieb, das Umweltministerium und der Naturschutzbund (NABU) Saarland. Die Naturschutz-Jugend hat sich das Programm ausgedacht. Die Kinder können rund um die Scheune Neuhaus mit Naturmaterialien werkeln. Am Lagerfeuer gibt es Stockbrot. Ab 16 Uhr zeigt das Mitmach-Ensemble EneMeneMix sein neues Musical „Herr Leckerschmeck kocht mit Liebe“. Schirmherr Peter Gillo eröffnet um 13 Uhr eine Attraktion im NABU-Waldinformationszentrum: Die Pilzinteressengemeinschaft „Die Drieschlinge“ präsentiert frische Pilze in naturnahem Ambiente.