Jeder darf mitmachen : Offenes Singen im „welt:raum“

(red) Wer Freude am Singen hat, alte Volkslieder mag oder auch neuere Lieder kennenlernen möchte, ist eingeladen zum offenen Singen in den „welt:raum“ am St. Johanner Markt in Saarbrücken. Johannes Faas, Chorleiter aus Köllerbach, begleitet die Teilnehmer auf der Gitarre.

