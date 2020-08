Reparieren statt wegwerfen : Repair-Café in der „Kultgiesserei“

Repair-Café in der „Kultgiesserei“

Dudweiler Treffen am 15. August soll helfen, Kleingeräte vor dem Müll zu retten.

Das Repair-Café „re.fresh“ in der Dudweiler „Kultgiesserei“ öffnet wieder am Samstag, 15. August, um 10 Uhr. Mit justierten Messgeräten und geschärften Schraubenziehern wollen die Betreiber Abfall vermeiden. Wer ein auf den ersten Blick defektes Kleingerät hat, kann es erst mal mitbringen. Oft seien Probleme leicht zu beheben. Willkommen sind auch jene, die nur ein paar Fragen haben und Fehler beim Kauf vermeiden wollen. Als weitere Schwerpunkte geplant sind Fahrräder und Computer. Beim dreistündigen Treffen in der Wilhelmstraße 20 gelten die aktuellen Anti-Corona-Bestimmungen der Landesregierung.