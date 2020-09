Saarbrücken : Erneuerung der Westspange geht auf die Schlussetappe

Saarbrücken Einer der wichtigsten Saarbrücker Verkehrsknotenpunkte ist bald auf der Ostseite rundum erneuert. Jetzt beginnt auf der Westspange die dritte und letzte Phase der Sanierung.

Bei der Erneuerung der Westspangenbrücke kommt die Ziellinie in Sicht. Ende Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Der dritte und letzte Bauabschnitt beginnt am Montag, 14. September, und die Stadtpressestelle fasst zusammen, was damit verbunden ist. Die Verwaltung schickt voraus, dass die Innenstadt während der Arbeiten jederzeit erreichbar ist.