Überblick Diese Straßen und Bushaltestellen sind während des Saarbrücker Altstadtfests gesperrt

Jedes Jahr im Juli steht die Innenstadt Saarbrückens still. Dann startet wieder das Altstadtfest, mit großer Bühne vor dem Staatstheater und vielen kleineren Veranstaltungsorten um den St. Johanner Markt herum bis zu den Rockwiesen an der Saar. Wegen des Festes fallen daher der Wochenmarkt und der Bauernmarkt an dem Wochenende aus.