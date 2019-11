Kommunale Altschulden : „CDU-Chefin will Land mit Altlasten allein lassen“

Saarbrücken Linksfraktionschef Oskar Lafontaine ist enttäuscht: Annegret Kramp-Karrenbauer hält sich zurück, was Bundesmittel für den Abbau kommunaler Altschulden betrifft.

Die Linksfraktion im saarländischen Landtag wirft der CDU-Parteichefin und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer vor, das Saarland und die Kommunen mit ihren Altschulden alleine lassen zu wollen. Am Rande des CDU-Bundesparteitages am vergangenen Samstag in Leipzig äußerte sich Kramp-Karrenbauer hinsichtlich Bundeshilfen für überschuldete Kommunen eher zögerlich. Sie sieht auch die Länder in der Pflicht, die in erster Linie Verantwortung für die Kommunen tragen würden.