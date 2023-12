Wohnen statt schwimmen Wohnen im ehemaligen Saarbrücker Stadtbad

Entstanden ist das alte Stadtbad 1905 bis 1906 als „Kaiser-Friedrich-Bad“ nach Entwürfen der Saarbrücker Architekten Heinker & Witzschel. In den Jahren 1925 bis 1928 erweiterte Walther Kruspe das Gebäude um eine Schwimmhalle mit expressionistischer Backsteinfassade. Zur Einrichtung zählten anfangs ein Badehaus mit Reinigungsbädern und einer Heilbäderabteilung. Hinzu kamen das so genannte große Schwimmbad, eine Zuschauergalerie sowie Bereiche für Turngeräte und Gymnastik. Im zweiten Weltkrieg wurde das Bad dann fast vollständig zerstört. Nach Kriegsende war es wichtig, den Bereich der Wannen- und Brausebäder rasch wieder als Hygieneeinrichtung für die Bevölkerung in Betrieb zu nehmen. Der Saarbrücker Architekt Jacques Quirin baute die Städtische Badeanstalt – inzwischen Stadtbad genannt – von 1950 bis 1953 wieder auf, wobei er den Grundriss der alten Anlage und damit die Aufteilung als Vierflügelanlage mit Innenhof übernahm. Er errichtete das Gebäude als Betonkonstruktion mit Klinkerverkleidung und Sichtbetonelementen. An der Südecke entstand ein Turm mit Arkadengeschoss. Die große Schwimmhalle wurde mit einer Glasfassade und Oberlicht versehen, um möglichst viel Tageslicht in das Bad zu lassen. In Zusammenarbeit mit Villeroy & Boch erschuf Fritz Zolnhofer auf einer 144 Quadratmeter großen Wandfläche und sechs Säulen eine farbenfrohe Unterwasserwelt mit Mosaiken aus unzähligen unglasierten Keramikteilen.