Gastronomie in St. Arnual : Ein letzter schöner Abend im Alten Haus

Letzter Abend im Alten Haus: Zum Abschied von Wirtin Corinna Nöther (2. von rechts) kamen viele Stammgäste, darunter Stefan Seel (rechts), Eric Schreiner (vorne), Regionalverbandspräsident Peter Gillo (2. v. links) und Koba Krause. Foto: Esther Brenner

Update St. Arnual Mit vielen Stammgästen hat Wirtin Corina Nöther ihren Abschied vom Alten Haus in St. Arnual gefeiert. Wer das kultige Kneipen-Bistro übernimmt, ist weiter offen.

Voll bis auf den letzten Platz war das Alte Haus in St. Arnual am Mittwochabend. Immer wieder ging die Tür auf, und noch ein paar mehr Menschen schoben sich in die gute, kerzenbeleuchtete Stube. Wirtin Corina Nöther, die das Restaurant mit urigem Kneipenflair 13 Jahre lang liebevoll und erfolgreich geführt hat, feierte ihren Abschied. Und wirklich – es wurde viel gelacht, gesungen und gefeiert. Trotz des traurigen Anlasses.

Denn die vielen Stammgäste der St. Arnualer Institution, wo man nicht nur leckeres Essen bekam, sondern auch ein gepflegtes Bier oder einen leckeren Crémant trinken konnte, müssen erst einmal auf ihr Stammlokal verzichten. Als Wirt oder Wirtin für das Alte Haus hat sich noch keine Nachfolge gefunden. Obwohl es einige Interessenten gebe, wie Corina Nöther versicherte (wir berichteten).

Die resolute, witzige Frau ist nicht der melancholische Typ. Und so ging Corina auch ihren Abschied an, zapfte gut gelaunt Bier und schenkte Wein aus hinterm Tresen wie eh und je – als sei sie morgen wieder da. Immer mal wieder blieb sie bei ihren Gästen stehen, plauderte, herzte, tröstete. Wie es ihr denn gehe an ihrem letzten Abend im Alten Haus? „Gut! Ich bin ja nicht tot, sondern nur weg!“, scherzte die Noch-Wirtin. Trauer kam eher bei den Gästen auf. „Es ist so schade“ – diesen Satz hörte man immer wieder. Einige hatten ein kleines Geschenk mitgebracht. Wer ging, herzte Corina ein letztes Mal. Die Wirtin selbst hatte ihre Stammkundschaft zu einem Getränk und sogar zu einem kleinen Essen eingeladen.

Abschiedsbotschaft auf einer Tafel im Alten Haus. Foto: Esther Brenner

