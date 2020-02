Christen laden ein : Alternativer Gottesdienst in Klarenthal

Klarenthal Stinkt Eigenlob, oder macht es uns glücklich? Darum geht es im nächsten Alternativen Gottesdienst am Sonntag, 23. Februar, ab 11 Uhr in der evangelischen Kirche in Klarenthal, Hauptstraße 67. Der Alternative Gottesdienst ist für Menschen gedacht, die Kirche anders erleben wollen.



Ein Singkreis und die Band des Alternativen Gottesdienstes machen Musik. Den kreativen Teil können die Besucher mitgestalten.