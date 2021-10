Anwohner schlagen Alarm : Altenkessel fühlt sich von Wildschweinen umzingelt

Altenkessel Die Tiere kommen zuhauf in die Gärten spaziert, wühlen alles durcheinander und lassen sich nicht verjagen. Die Stadt sagt, man kenne das Problem, aber beheben könnten es nur die Anwohner selbst mit Zäunen. Das allerdings kostet Unsummen.

Im Gartengrundstück von Annerose Wild kommt man sich vor wie im Wildpark. Ein Zaun trennt Mensch und Tier, das Problem ist nur, dass die Menschen gerne auf ihrer Seite bleiben, während die Tiere nach Belieben zu wechseln scheinen. Es geht um Wildschweine. Die 73-jährige Altenkesselerin hat seit 43 Jahren ihre Parzelle im Alsbachtal – einst erworben vom Bergbaukonzern RAG zur Pferdehaltung, heute eine Oase mit Teich, Blockhütte und einer großen Wiese. Allerdings sieht die Wiese in Teilen wie umgepflügt aus, dann arbeitet die ältere Dame mit Hacke und Schaufel, um es wieder geradezuziehen, kommt aber kaum noch nach. „Morgens habe ich immer Sorge. Wenn ich zurück zum Garten gehe bin ich gespannt, was wieder kaputt ist. Es wird immer mehr. Das Viehzeug hat sich verändert“, sagt die alteingesessene Altenkesselerin, die in früheren Jahren diese Probleme nicht kannte. Heute lebten die Wildschweine eben nicht mehr im Wald, sondern in den Brombeerhecken des Alsbachtals. „Da liegt die Bache nur drei Schritte hinter meinem Zaun mit sechs Frischlingen und stört sich nicht mal daran, wenn ich zum Zaun komme. Wenn ich in die Hände klatsche, dann steht sie auf und trottet drei Meter weiter. Das war es dann aber auch“, beschreibt Wild ihr Wildpark-Erlebnis am Gartenzaun. Die Schweine hätten keinerlei Scheu, schwimmen im Teich, finden ständig neue Löcher im Zaun, die sie meist selbst gemacht haben, trotten selbst Mittags um 12 Uhr durch den Garten und seien nicht zu erschrecken. In der Wiese graben sie nach Futter.