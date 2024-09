Ältestenrat der Saarbrücker Zeitung Altenhilfe im Saarland ist „Flickenteppich“

Wer heute in den Ruhestand gehe, habe noch eine große Phase von Leben vor sich, betonte Steiner. Alleine im Saarland lebten 300 000 Menschen über 60. „Man muss sich als Gesellschaft Gedanken machen, was man mit denen macht“, so Steiner. Die Beratung des Landtages und der Landesregierung in allen grundsätzlichen Fragen der Seniorenpolitik, die Abgabe von Empfehlungen zu seniorenpolitischen Angelegenheiten und die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Behörden, Institutionen und Verbänden seien die Kernaufgaben des Landesseniorenbeirates. Dieser setze sich aus Vertretern verschiedener Verbände und Institutionen, wie etwa dem Sozialverband VdK Saarland, den Landesverbänden der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen oder der Landesarbeitsgemeinschaft Kommunaler Seniorenbeiräte zusammen. In Letzterer seien Seniorenvertreter aus rund 30 Kommunen organisiert, „wir haben leider nicht in jeder der 52 saarländischen Kommunen einen Seniorenbeirat“, erklärt Steiner. Bei Ältestenrat-Mitglied Stefan Weszkalnys, einstiger Referatsleiter im saarländischen Kultusministerium, wirft das Fragen auf. Ob es denn Konsequenzen habe, wenn 20 Kommunen keinen Seniorenbeirat initiieren, wieso das Ganze nicht gesetzlich fixiert werde, „auf welchen Füßen steht das, was sie tun?“, wollte er wissen.