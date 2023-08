Historisches Schiffstreffen „Saar-Tradition“ „Ein Oldtimertreffen auf dem Wasser“ – Traditionsschiff-Festival in Saarbrücken

Früher, als die Saar noch die einzige Saarbrücker Stadtautobahn war, „parkten“ die Lastkähne in Fünfer-Reihen am Saar-Ufer. „Und das zog sich durch die ganze Stadt durch“, sagt Thilo Regitz. Für den Saarbrücker Regatta-Verein organisierte Regitz am Wochenende das Traditionsschiff-Festival „Saar-Tradition“. „Eine Art Oldtimertreffen auf dem Wasser“, wie es der Penichen-Fan für unkundige Landratten verständlich zu machen versucht. Damit wolle man an die alte Tradition der Saar-Schifffahrt anknüpfen und das alte Stadtbild der vielen Penichen am Saar-Ufer noch einmal aufleben lassen.