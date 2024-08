Nostalgie Jetzt gibt’s ein großes Stelldichein der Kähne

Das Anlegen sei „natürlich das Spannende“, fügt er hinzu. Wohl weil es Millimeterarbeit bedeutet und großes Geschick erfordert, die dicken Kähne teils in Zweier- oder Dreierreihen unbeschadet nebeneinander „einzuparken“. Der Regatta-Verein hat diesmal noch etwas Spannendes vorbereitet: Er bietet rund ums Treffen mehrere Fahrten fürs allgemeine Publikum auf dem Baseler Museumsschiff Willi auf der Saar an. Am Dienstag, 20. August, und am Sonntag, 25. August, jeweils um 11 bis 16 Uhr geht der Ausflug zur Völklinger Hütte inklusive Führung durchs Weltkulturerbe und zurück. Am Freitag, 23. August, von 10 bis 12.45 Uhr wird eine Tour zur Schleuse Güdingen und zurück angeboten, je nach Nachfrage soll auch die Fahrt am Dienstag, 20. August, nach Güdigen statt nach Völklingen führen. Die Fahrten gibt es laut Regitz gegen „kleines Geld“. Neben einer Tagesmitgliedschafts-Gebühr für den Verein in Höhe von 5 Euro ist eine Spende erwünscht. Der Eintrittspreis für das Weltkulturerbe ist nicht mit inbegriffen. 50 Plätze hat der Baseler Verein für historische Binnenschifffahrt auf seinem Museumsschiff Willi zu vergeben. Wer sichergehen will, meldet sich schon im Vorfeld per E-Mail an unter: info@saar-tradition.eu . Auch fürs musikalisch-gastronomische Rahmenprogramm hat sich der Regattaverein ins Zeug gelegt. „Wir richten eine Gastronomie im Stile der 20er-/30er-Jahre ein und spielen dazu passende Grammophon-Musik auf der Straße“, kündigt Regitz an. Am Samstagabend gebe es zusätzlich Rock’n’Roll-Musik mit Bert Walther aus Stuttgart auf dem saarländischen Museumsschiff Anna-Leonie.