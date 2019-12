Es begann mit kaiserlichem Ärger bei Hochwasser : Die Alte Brücke, vom Zahn der Zeit zernagt

Saarbrücken Nach gut 470 Jahren Umbauten, Hochwasserschäden, Abrissarbeiten, Krieg und Flusskanalisierung noch immer ein Weg über die Saar.

) Die Alte Brücke zwischen den Stadtteilen Alt-Saarbrücken am linken Saarufer und St. Johann am rechten Ufer ist die älteste erhaltene Brücke im Saarland. Einst zentrale Verkehrsader, über die einige Jahre sogar die Straßen fuhr, ist sie heute nur noch eine Fußgängerbrücke. Die alte Ansicht oben gibt es so nicht mehr. Denn wo damals, im Bereich zwischen Saarbrücker Schloss und Saar, noch ein Weg, Gärten und Häuser direkt am Fluss lagen, verläuft heute die Stadtautobahn. Sogar ein Teil des Felsens, auf dem das Saarbrücker Schloss steht, wurde abgetragen, die den Felsen begrenzende „Schlossmauer“ um 17 Meter zurück versetzt und ein Brückenbogen teilweise abgerissen, um Platz für die Stadtautobahn und die Franz-Josef-Röder Straße zu schaffen, was das Schloss optisch näher an die Saar rückte.