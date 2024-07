Selbst die Waschmaschine wird damit transportiert „Also Stress ist das gar nicht“ – dieser Saarbrücker zieht per Lastenfahrrad um (mit Fotos)

Nicht mit Umzugsunternehmen, Kleintransporter oder mit dem geliehenen Kombi eines Freundes – nein, alleine mit seinem Fahrrad. Harald Kreutzer aus Saarbrücken zieht um. Um etwas genauer zu sein: Er lädt seit über zwei Wochen Kisten, Möbel und Habseligkeiten auf sein Lastenfahrrad und bringt sie in seine neue Wohnung. Jeden Tag. Was für einige wie ein schlechter Scherz klingen mag, ist für den Mittvierziger nicht einmal der Rede wert. Er zieht halt von Gersweiler auf den Rodenhof – nur eben per Lastenrad. Na und? So ungefähr klingt es, wenn man mit Kreutzer über sein Vorhaben spricht.