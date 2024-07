Saarbrücken einst & heute Als Saarbrücken noch eine Insel hatte – wie der Alte Hafen zum Park wurde (mit Fotostrecke)

Jahrhunderte lang ließ sich mit Kohle gut Kohle machen, und so gab es an der Saar schon seit dem 16. Jahrhundert Verladestellen für die in der Region abgebaute Steinkohle. Für Saarbrücken und St. Johann wird, wie in einem RAG-Bericht nachzulesen, erstmals 1608 ein Kohleverschiffungsplatz urkundlich erwähnt, der „Kohlrech“, später „Kohlwaage“ genannt, woran noch heute ein Straßenname im einstigen Saarbrücker Hafenviertel erinnert.