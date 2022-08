Alljährliche Prozession der hinduistische Gemeinde Sulzbach : Eine hinduistische Tempel-Göttin zieht durch Sulzbach

Bei der Prozession der hinduistischen Gemeinde in Sulzbach wird eine Figur der Tempelgöttin Sri Maha Mariamman durch die Menge getragen. Foto: Petra Pabst

Sulzbach Die Prozession der hinduistische Gemeinde in Sulzbach hat am Samstag zahlreiche Schaulustige angelockt. Auch rund 300 Gläubige aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland waren angereist.

Von Petra Pabst

„Wir haben extra wegen der Prozession heute unsere Einkäufe verschoben“, erklärt Tina Negro. „Ich versuche immer, an dem Tag zuhause zu sein, damit ich mir das tolle Spektakel anschauen kann.“ Sie steht neben Carina Noss aus Bad Kreuznach am Eingang ihres Hauses in der Bergstraße. „Und ich bin zu Besuch bei meiner Tochter, die hier auch Anwohnerin ist, und staune, was ich hier gerade erlebe“, ergänzt die Pfälzerin. Die beiden Damen sind zwei der zahlreichen Schaulustigen, die sich über die vorbeiziehende Prozession der hinduistische Gemeinde Sulzbach freuen, die die Gläubigen am Samstagmittag anlässlich des alljährlichen zwölftägigen Tempelfestes der Tempelgöttin Sri Maha Mariamman veranstalten.

Jedes Jahr im Sommer wird zum Höhepunkt des Festes am neunten Tag ein Straßenumzug mit der göttlichen Statue angekündigt. Der Termin richtet sich nach bestimmten Planetenkonstellationen. Hinduistische Gläubige aus Sri Lanka reisen hierfür aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland an. Für den Umzug wird die Skulptur der Tempel-Göttin, die für Fruchtbarkeit steht, reich geschmückt und mit prächtigen Stoffen bekleidet durch die Straßen gezogen und somit der Tempel einmal großzügig umrundet. Zuvor hatten Gläubige die Statue der indischen Muttergöttin nach einem hinduistischen Gottesdienst, Pooja genannt, mit Gesängen, Trommelwirbeln, Glöckchenklängen und quäkenden Fanfaren aus dem Tempel getragen und auf einem reich mit Blumengirlanden dekorierten Wagen fixiert. Als ein Zeichen der Ehrung und der Dankbarkeit legte Tempelpriester Sukithasan Sanmugasarma, den alle nur „Suki“ nennen, vor Beginn der Prozession ein Schal über die Schultern der Ehrengäste und segnete sie. Als Zeichen ihres Segens zeichnete der Priester mit dem Daumen einen Punkt mit Asche und einer Salbe auf die Stirn von Bürgermeister Michael Adam (CDU), der Landtagsabgeordneten Anja Wagner-Scheidt (CDU), der eingesetzten Polizeikräfte sowie von Markus Uhl, CDU-Abgeordneter des Bundestags.

„Wir danken allen für den tollen Empfang und fühlen uns geehrt, dass wir mit ihnen gemeinsam dieses schöne Fest feiern dürfen“, führte Adam bei seiner Ansprache aus. „Ich habe das letzte Fest, bei dem ich 2017 dabei sein durfte, noch in sehr guter Erinnerung und freue mich, dass ich auch dieses Mal wieder dabei sein darf“, ergänzte Uhl.

Die deutsche Flagge und die Flagge des Tempels werden geschwungen und am Wagen der Göttin fixiert, bevor sich der Zug langsam in Bewegung setzt. „Das sind alles Zeichen unserer Dankbarkeit für die Menschen hier und für die wunderbare Unterstützung, wie wir von allen Seiten bekommen“, heißt es von Seiten der Gemeinde. Rhythmisches Trommeln, Fanfaren, traditioneller hinduistischer Gesang, Gebete und immer wieder der durchgängige Ruf „Aroharra“, was so viel bedeutet wie im Christlichen der Ruf „Halleluja“, begleiten das Geschehen. Viele Männer sind oberkörperfrei und tragen traditionelle Gewänder und Tücher um die Hüfte, die Frauen tragen festliche Saris und Blumenschmuck im Haar, die meisten Gläubigen sind barfuß. Viele religiöse Zeremonien und rituelle Handlungen begleiten das farbenfrohe und faszinierende Spektakel. Einige Frauen tragen Töpfe mit Blumen oder Salben auf dem Kopf, andere gehen den Weg rückwärts, betend mit einer brennenden Feuerschale in den Händen, in die duftende Rauchopfer geworfen werden. „Diese Frauen geben der Göttin etwas sehr persönliches, ihre Mühsal und auch ihren Schmerz. Das tun sie aus Dankbarkeit, wenn ihnen etwas Gutes widerfahren ist oder als Bitte um Erhörung ihrer Gebete“, heißt es zur Erklärung. „Es gibt nicht nur hinduistische Tamilien, sondern auch christliche und muslimische. Dieses Fest hat jedoch nicht ausschließlich religiöse Hintergründe. Wir wollen damit auch unsere Kultur und Tradition aufrecht erhalten und mit allen teilen.“

An den Fenstern und am Straßenrand verfolgen zahlreiche Schaulustige das farbenfrohe Spektakel, das immer wieder ins Stoppen kommt. Ihnen reichen junge Zugbegleiter süße Früchte und Getränke. Das Fest und die dazugehörende Prozession sind einzigartig in Südwestdeutschland. Die Wegstrecke führte in diesem Jahr entlang der Bergstraße und durch die sehr steile Straße „Am Kezebuckel“ hinab und eine Treppe wieder hinauf zurück zum Tempel in die Grubenstraße. Die Sulzbachtalstraße ist aufgrund zahlreicher Baustellen in der Stadt aktuell als Hauptumleitungsstrecke ausgewiesen, so dass der Festumzug ausweichen musste. Schätzungsweise 300 gläubige Hindus waren gekommen. Nach fast zwei Stunden kommt der Zug wieder am Tempel an. Hier werden nun Früchte gesegnet und verteilt und Opfergaben gebracht. Schließlich werden alle, die mögen, auch noch einem gemeinsamen Mahl eingeladen und es gibt noch viel Gelegenheit für Gespräche und den Besuch des Tempels.