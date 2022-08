Umfrage zum Wasserverbrauch : „Alles läuft auf Sparflamme“ – so reagieren Saarländer auf Dürre und steigende Energiekosten

„Alles läuft auf Sparflamme“ – so reagieren Saarländer auf Dürre und steigende Energiekosten

Saarbrücken Die Preise für Energie steigen und das Saarland erlebt eine große Trockenheit. Sparen die Saarländer deswegen jetzt am Wasserverbrauch? Wir haben uns in Saarbrücken umgehört.

Anhaltende Dürre und wachsende Kosten: Wir haben uns gefragt, ob die Menschen jetzt anders als sonst mit der Ressource Wasser umgehen und haben uns in der Saarbrücker Innenstadt umgehört.

Der 58-jährige Thomas Püschel hat eine klare Meinung: „Ich handhabe alles wie gehabt. Ein Langduscher war ich noch nie, ich habe keinen Garten und fahre mein Auto nur sehr selten in die Waschanlage“, sagt der Saarbrücker. „Ich frage mich, wo ich Wasser sparen soll. Es gibt Duschköpfe, die weniger Wasser durchlassen als andere. So einen habe ich meiner Freundin gekauft. Die Autos sollte man auf keinen Fall mehr vor der Haustür waschen.“

Andreik Beckmann (54) aus Saarbrücken sagt: „Ich spare möglichst viel Wasser ein, aber nicht wegen der Hitze, sondern wegen der Kosten.“ Aufgrund der aktuellen Situation hat er sich in seinem Alltag bereits in gleich mehreren Bereichen umgestellt: „Wenn ich dusche, lasse ich das Wasser nicht permanent laufen. Stahlflaschen sind mittlerweile mein treuer Begleiter. Diese fülle ich immer mit Wasser auf, um hydriert zu bleiben. Früher hatte ich Plastikflaschen, doch die Alternative aus Stahl ist nachhaltiger“, so der Handelsvertreter.