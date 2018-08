Bei den Männern sprang Tom Spengler vom LAC Elm mit 6,88 Metern auf Rang zwei der saarländischen Bestenliste. In der U 20 gelang Anna Rausch vom LAZ Saar 05 Saarbrücken mit 5,27 Metern der Sprung an die Spitze. In der U 18 duellierten sich Max Tank (6,22 Meter) und Tobias Hau (6,16) vom SC Friedrichsthal. Bei den Mädchen sprang Lena Weidler vom LA-Team Saar 5,29 Meter weit.