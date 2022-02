„Türen auf“ : Wiedereröffnung der Aldi-Süd-Filiale in Saarbrücken – mit einer Besonderheit auf dem neuen Dach

Die neue Aldi-Süd-Filiale in Saarbrücken eröffnet morgen in der Hirtenwies 2 Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Sieben Monate lang wurde gebaut. Am Donnerstag hieß es wieder „Türen auf“ beim Discounter Aldi Süd in der Hirtenwies 2. Was neu ist in der Saarbrücker Supermarkt-Filiale.

Nachdem die letzten Bauarbeiten abgeschlossen waren, feierte die Aldi-Süd-Filiale nun ihre Wiedereröffnung. Seit Donnerstag, den 10. Februar, um 7 Uhr können Kunden hier wieder einkaufen.

Auf über 1200 Quadratmetern Fläche legt die neue Geschäftsstelle besonderen Wert auf ökologische und nachhaltige Technik. Daher findet sich auf dem Dach der Filiale eine Besonderheit. Durch eine Photovoltaikanlage wird Energie für den Filialbetrieb erzeugt. Ein weiterer Punkt ist die eingebaute Sonnenschutzverglasung, welche die Kühllast der Klimaanlagen im Sommer reduzieren soll. Eine große Rolle spielen hier also erneuerbare Energien.

Mehr Parkmöglichkeiten für die Kunden bei Aldi

Auch die Parksituation konnte durch die Umbauten deutlich verbessert werden. Die neue Aldi-Filiale wurde diesmal entlang der Metzer Straße dem Wohngebiet Folsterhöhe zugewandt positioniert. Somit konnten 118 Parkplätze an der Stelle der alten Filiale entstehen. Die Zu- und Ausfahrtsituation wird damit erleichtert.

Auch die Fußgänger wurden dabei nicht vergessen: Unter anderem wurde der Gehweg zum Wohngebiet breiter gebaut und aus Sicherheitsgründen steht ab jetzt auch eine Mauer entlang der Parkflächen zum angrenzenden Kindergarten Heiligkreuz.

Frische Lebensmittel im Fokus beim Discounter