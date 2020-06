Kostenpflichtiger Inhalt: Geigenbau : Geigenbauer schafft klingende Kunstwerke

Geigenbau-Meister Alberto Campanella in seiner Saarbrücker Werkstatt. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Alberto Campanella, ein Meister seines Fachs, kümmert sich in Saarbrücken um einmalige Instrumente.

Von Sarah Tschanun

Mit dem Blick eines Künstlers, der ein Kunstwerk anschaut, sieht sich Alberto Campanella die eher einfache Geige an. Von oben führt sein fachmännischer Blick über die Rundungen des hölzernen Körpers, über die Saiten, die Grob- und Feinstimmer, über den Steg und das Griffbrett, bis hin zur „Schnecke“, dem charakteristischen Kopf der Violine. Er sieht direkt: Die Höhe des Stegs ist nicht optimal. So müsse man beim Spielen sehr fest auf die Saiten drücken: „Man spielt dann mit weniger Leichtigkeit und Leidenschaft.“ Der Bau einer Geige sei das, was schließlich den Klang ausmacht.

Alberto Campanella ist Geigenbaumeister, der sein Handwerk nach der Mailänder Schule gelernt hat. Diese legt viel Wert auf die filigrane Technik, erwartet vom Geigenbauer aber auch, einen eigenen Stil zu entwickeln. Das ist die passende Art der Geigenbaukunst für Campanella, der hier seine Kreativität einfließen lassen kann.

Gelernt hat der 35-jährige gebürtige Dortmunder sein Handwerk bei einem der besten zeitgenössischen Geigenbaumeister: Luca Pimon, der erst vor kurzem verstorben ist. Campanella scheint jedoch ein würdiger Nachfolger.

Pimons Schüler-Lehrer-Linie, schildert Campanella, führe zurück bis ins 17. Jahrhundert, nach Cremona in Italien. Dort soll Pimons früher Vorgänger mit dem weltweit berühmtesten Geigenbauer, Antonio Stradivari, in Verbindnung gestanden haben. Nicht nur Klassik-Liebhaber wissen, dass eine Stradivari-Geige heute mehrere Millionen Euro kosten kann. „Das ist ja nicht nur ein Instrument“, so Campanella, „ähnlich wie bei einem Picasso bezahlt man hier ein Kunstwerk, dass einzigartig ist.“

Dass Campanella in keiner gewöhnlichen Werkstatt arbeitet sondern in einer Art Künstleratelier, bemerkt man schon beim Eintreten in das Gebäude unterhalb des Saarbrücker Schlossplatzes. Die hellen Räume und die gepflegten Geigen und Celli sind sorgsam in Vitrinen aufgereiht. Im hinteren Teil der Werkstatt sind die zierlichen Werkzeuge zu finden, mit denen Maestro Campanella das Holz der Instrumente so sorgsam bearbeitet, dass man es fast streicheln nennen könnte. Hauptsächlich pflegt und wartet er die Geigen von Konzertmeistern und Solisten, aber in seiner Freizeit baut er auch mal selbst eine Geige.

Aufträge hat er genug. „Die hiesigen professionellen Musiker, vom Staatstheater, vom SR und der Musikhochschule, haben mich damals darum gebeten, doch hier eine Werkstatt zu eröffnen. Damals war ich noch hauptsächlich in Cremona tätig, in der Werkstatt meines Lehrmeisters.“ Noch bevor er im Jahr 2018 seine Saarbrücker Werkstatt eröffnen konnte, wurde er hier zu einem Notfall gerufen: Die Violine einer Solistin am Staatstheater, die am selben Abend auftreten sollte, war beschädigt. „Ein enormer Druck. Das war die wohl teuerste Geige, die ich bisher repariert habe. Und dann musste sie noch am selben Abend fertig werden. Man muss sich wirklich 200 Prozentig auf das Instrument konzentrieren und auch immer auf dessen speziellen Ton einlassen. Der kleinste Fehler verändert den Klang.“ Neun Millionen Euro kostete diese Guarneri-Geige. „Eine Guarneri hat im Grunde denselben Rang wie eine Stradivari. Sie ist auch mein persönlicher Favorit. Eine Stradivari klingt brilliant, eher hell und aristokratisch. Eine Guarneri hingegen eher dunkler, mystischer, mysteriöser. Aber das ist einfach Geschmacksache.“

Es sei kein Beruf, sondern eine Lebensart. Wenn er an einer Geige arbeitet, muss er sich auf alle seine Sinneswahrnehmungen verlassen, wie das Tasten, das Klopfen am Holz, das Fühlen der Rundungen, das Hören des Klangköpers im Zusammenspiel mit den Saiten. Er ist dann in einer ganz anderen Welt und muss oder darf alles andere ausblenden.