Kulturszene Künstler-Freundschaft bringt Verblüffendes hervor

Dass Herbig das Thema des Protests am Herzen liegt, sieht man auch in den drei Gemälden, die ebenfalls zu sehen sind. Das Bild der jungen, gesichtslosen Frau, die von zwei Rüstungen tragenden Männern abgeführt wird, berührt. Auch das große Gemälde „riot (20.01.) (2021)“ zeigt eine nächtliche Straßenszene, die an die Silvester-Ausschreitungen in Berlin erinnert. Ein Feuer auf Straßenbahngleisen, Lichter, nächtliche Häuserfassaden, Rauch, schemenhafte Figuren, alles wirkt nebulös, gewalttätig, bewegend. Was dieses Gemälde ausmacht und was man auch in den Madonnendarstellungen von Haase wiederfindet, sind die gut austarierten Farben, komplettiert von Kontrasten. So bilden die etwas stumpfen, wolkenhaft aufgetragenen Farben der Eitempera ebenfalls einen roten Faden, der die Kunstschaffenden verbindet.