Protestcamp gegen Uni-Erweiterung Waldbesetzer in Saarbrücken beklagen Einschüchterung durch Polizei – Innenministerium reagiert

So schnell wollen die Besetzer im Saarbrücker Stadtwald nicht aufgeben trotz der „Einschüchterungsversuche“ durch die Polizei. Die Aktivisten haben am Wochenende ein Camp in dem Waldstück hinter dem Cispa Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit errichtet. Sie wollen die Rodung von mehreren Hektar Wald für die geplante Erweiterung des Universitätsgeländes verhindern. Unterstützt werden sie von der Bürgerinitiative (BI) „Hanni bleibt!“ – Hanni ist eine Abkürzung für den St. Johanner Stadtwald. Die Waldbesetzer sind empört über „rechtswidrige Zugangsbehinderungen“ seit Sonntag durch die Polizei.