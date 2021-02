Kostenpflichtiger Inhalt: Aktion der GWA Sulzbach : Frauen zeigen Flagge am Internationalen Frauentag

Sulzbach Die AG Frauen der Gemeinwesenarbeit hat sich für den Internationalen Frauentag am 8. März eine besondere Aktion ausgedacht: An diesem Tag werden an den Fenstern der Gemeinwesenarbeit in der Sulzbachtalstraße 70 wie auch andernorts im Regionalverband pinkfarbene Flaggen gehisst – Motto „Frauen zeigen Flagge“.