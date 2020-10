Kostenpflichtiger Inhalt: Vereint in der Musik : Lauterbach singt und musiziert am Einheitstag

Unser Archivbild zeigt den Männergesangverein Lauterbach 2017 bei einem vorweihnachtlichen Konzert im Warndtdom. Foto: Rudolf Blechschmidt

Völklingen In 150 Städten und Gemeinden erinnern am Samstagabend Menschen an die Wiedervereinigung. Organisiert hat das die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt“. Lauterbach ist dabei.