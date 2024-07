„Air DnB Festival“ in Marpingen Geheimtipp für Fans elektronischer Musik

Doch ein Techno- und Drum and Bass-Festival in einem kleinen Dorf? Als Mittzwanziger ohne viel Geld in der Tasche? Und mit dem Bewusstsein, dass solche Festivals in Teilen der Bevölkerung nicht den besten Ruf haben? Wie soll das klappen? Der Verein suchte sich Hilfe und wandte sich 2022 an die Gemeindeverwaltung. Die Raver stellten ihre Festival-Idee dem Marpinger Bürgermeister Volker Weber (SPD) und dessen Kulturamt vor. Und erhielten eine Zusage. Die Gemeinde Marpingen nahm das Electro-Festival in ihr Kulturprogramm auf, förderte es finanziell und holte auch den Aero-club-Saar, den Besitzer des Marpinger Segelfluggeländes, mit an Bord.